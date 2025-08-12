Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 12 августа 2025Силовые структуры

Россиянин на ночной дороге раскидал оформлявших ДТП гаишников

В Сунже 2 человека погибли в двойном ДТП, 6 пострадали, в их числе 5 силовиков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Сунже произошло двойное ДТП с двумя жертвами и шестью пострадавшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Ингушетия.

По предварительным данным, ночью 11 августа на 589-м километре автодороги «Кавказ» столкнулись две машины. На место аварии прибыли сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД, которые стали оформлять дорожное происшествие. Однако они не огородили место ЧП, в результате чего местный житель, находившийся за рулем своего автомобиля, не заметил их и совершил наезд на припаркованные на обочине автомобили, раскидав на ночной дороге участников аварии вместе с полицейскими.

В результате произошедшего двое жителей Дагестана получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице также оказались пятеро сотрудников полиции.

Начата доследственная проверка по факту возможной халатности должностных лиц ГИБДД. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что главный врач Ивановской горбольницы ГБ-7 Евгений Стулов с 20-летней дочерью Вероникой влетел на гидроцикле в опору моста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия обвинила экипаж танкера Eagle S в повреждении кабелей. Судно якобы входит в «теневой флот России»

    Россиян предостерегли от лечения запора и диареи «зверскими» методами

    У Риты Дакоты заподозрили психическое расстройство

    На Западе назвали шокирующим резкое продвижение России в ДНР

    Starlink подешевел в США в два раза

    Бездыханную туристку вытащили из воды на пляже российского курорта

    Для курса рубля назвали три сценария в зависимости от исхода переговоров на Аляске

    Названы претендующие на Калининградскую область страны ЕС

    Биржевая стоимость бензина в России обновила рекорд

    ВС России пробили клин глубиной в 20 километров в обороне ВСУ в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости