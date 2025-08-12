Россиянин на ночной дороге раскидал оформлявших ДТП гаишников

В Сунже 2 человека погибли в двойном ДТП, 6 пострадали, в их числе 5 силовиков

В Сунже произошло двойное ДТП с двумя жертвами и шестью пострадавшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Ингушетия.

По предварительным данным, ночью 11 августа на 589-м километре автодороги «Кавказ» столкнулись две машины. На место аварии прибыли сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД, которые стали оформлять дорожное происшествие. Однако они не огородили место ЧП, в результате чего местный житель, находившийся за рулем своего автомобиля, не заметил их и совершил наезд на припаркованные на обочине автомобили, раскидав на ночной дороге участников аварии вместе с полицейскими.

В результате произошедшего двое жителей Дагестана получили несовместимые с жизнью травмы, еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице также оказались пятеро сотрудников полиции.

Начата доследственная проверка по факту возможной халатности должностных лиц ГИБДД. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

