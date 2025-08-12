Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:46, 12 августа 2025Путешествия

Россиянка побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Creativa Images / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым». Об отсутствии полных людей на улицах она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, это объясняется не только генетикой, но и осуждением со стороны общества. «В Японии полный человек — этот тот, кто носит 46 размер одежды и больше. Поэтому таким людям даже не купить себе нормальные вещи, потому что размерный ряд ограничен, не только по росту, но и по телосложению», — поделилась она.

Кроме того, в азиатской стране существует культ ходьбы, что тоже влияет на стройность местных жителей. Также эталоном красоты у них считается детская внешность, из-за чего все стремятся быть худее в том числе.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к русским туристам. Она рассказала, что их реакция на ее национальность почти всегда одинаковая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

    На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Жителям Подмосковья пообещали туман

    Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

    Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

    Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

    Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

    Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

    Центробанк связал рост спроса на наличные с отключением интернета

    В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости