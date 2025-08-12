Россиянка побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым»

Российская тревел-блогерша побывала в Японии и описала образ жизни местных фразой «стыдно быть толстым». Об отсутствии полных людей на улицах она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, это объясняется не только генетикой, но и осуждением со стороны общества. «В Японии полный человек — этот тот, кто носит 46 размер одежды и больше. Поэтому таким людям даже не купить себе нормальные вещи, потому что размерный ряд ограничен, не только по росту, но и по телосложению», — поделилась она.

Кроме того, в азиатской стране существует культ ходьбы, что тоже влияет на стройность местных жителей. Также эталоном красоты у них считается детская внешность, из-за чего все стремятся быть худее в том числе.

