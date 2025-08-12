Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:24, 12 августа 2025Культура

Российский продюсер сообщил о гибели своего зятя на СВО

«АиФ»: Иосиф Пригожин сообщил, что его зятя официально признали погибшим на СВО
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о гибели мужа своей дочери Данаи Евгения Ткаченко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова передает aif.ru.

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии подтвердил, что его зятя признали погибшим.

«Его тело не нашли, суд принял постановление о том, что знают место его гибели. Соответственно, признали погибшим», — сообщил Пригожин.

Дочь Иосифа Даная не дает комментарии журналистам и попросила «не хайпиться» на ее горе. В последнем сообщении супруг признавался в любви своим близким и родным. «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — писал он. Даная осталась с сыном Даниэлем, который появился на свет в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж пропал без вести в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости