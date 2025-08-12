Российский продюсер сообщил о гибели своего зятя на СВО

«АиФ»: Иосиф Пригожин сообщил, что его зятя официально признали погибшим на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил о гибели мужа своей дочери Данаи Евгения Ткаченко в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова передает aif.ru.

Музыкальный продюсер, супруг певицы Валерии подтвердил, что его зятя признали погибшим.

«Его тело не нашли, суд принял постановление о том, что знают место его гибели. Соответственно, признали погибшим», — сообщил Пригожин.

Дочь Иосифа Даная не дает комментарии журналистам и попросила «не хайпиться» на ее горе. В последнем сообщении супруг признавался в любви своим близким и родным. «Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — писал он. Даная осталась с сыном Даниэлем, который появился на свет в августе 2022 года.

Ранее стало известно, что дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее муж пропал без вести в зоне СВО.