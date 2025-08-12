Экономика
16:37, 12 августа 2025

Секс вынудил россиян избавиться от квартиры

В Санкт-Петербурге слишком громкий секс вынудил жителей дома продать квартиру
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге слишком громкий секс в апартаментах вынудил жителей соседнего дома избавиться от квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет об апартаментах на улице Жуковского в центре Северной столицы. Одна из семей, которая живет в доме по соседству, решила продать свое жилье, так как устала слушать слишком громкие звуки интимной близости.

По словам других жителей дома, рядом с ними находится отель, который сдает номера в почасовую аренду. Там снимают апартаменты сомнительные личности, а потом весь двор слушает, как они совокупляются. Петербуржцы уже жаловались во все инстанции, чтобы остановить беспредел, но так и не добились успеха.

Ранее россиян предупредили, что за слишком громкий секс в квартире может грозить штраф. Эксперты пояснили, что в таких случаях могут быть нарушены законы о тишине — если звуки из квартиры мешают соседям, они вправе обратиться в полицию, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

