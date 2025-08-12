Собирающимся в Крым на поезде россиянам дали совет

Пассажирам поездов в Крым посоветовали распечатывать электронные билеты

Россиянам, собирающимся ехать в Крым на поезде, дали один совет — распечатывать электронные билеты или иметь при себе сохраненный PDF-файл. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает все поезда на полуостров.

В случае ограничений в работе мобильного интернета не исключены ситуации, когда проводники не смогут получить информацию о купленном билете пассажира, пояснили в компании. Тогда кроме паспорта им придется попросить у путешественника контрольный купон, который содержится в электронном билете. Если его нет, то проводник может предложить распечатать его в кассе, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

«Мы как перевозчик стараемся избегать спорных ситуаций и обеспечиваем проводников дублирующей информацией о купленных билетах. Однако, если возникнут спорные ситуации, контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет», — говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без соблюдения очереди. Некоторые водители нарушают правила дорожного движения из-за долгого ожидания.

