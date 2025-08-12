Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:11, 12 августа 2025Путешествия

Собирающимся в Крым на поезде россиянам дали совет

Пассажирам поездов в Крым посоветовали распечатывать электронные билеты
Алина Черненко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россиянам, собирающимся ехать в Крым на поезде, дали один совет — распечатывать электронные билеты или иметь при себе сохраненный PDF-файл. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает все поезда на полуостров.

В случае ограничений в работе мобильного интернета не исключены ситуации, когда проводники не смогут получить информацию о купленном билете пассажира, пояснили в компании. Тогда кроме паспорта им придется попросить у путешественника контрольный купон, который содержится в электронном билете. Если его нет, то проводник может предложить распечатать его в кассе, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

Материалы по теме:
Как добраться до Крыма в 2025 году? Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
Как добраться до Крыма в 2025 году?Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
13 февраля 2025
Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха
Отпуск в Крыму в 2025 году.Цены, курорты, лучшие места для отдыха
29 мая 2025

«Мы как перевозчик стараемся избегать спорных ситуаций и обеспечиваем проводников дублирующей информацией о купленных билетах. Однако, если возникнут спорные ситуации, контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет», — говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что россиян захотели штрафовать за проезд по Крымскому мосту без соблюдения очереди. Некоторые водители нарушают правила дорожного движения из-за долгого ожидания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Но я не знаю дату». Зеленский заявил, что встретится с Путиным и Трампом

    Данные об официальных доходах пришедших за кредитом россиян банки будут получать за минуту

    Путин поговорил с Ким Чен Ыном о встрече с Трампом

    В МИД России напомнили Зеленскому об одном его отказе

    Алексей Чадов отсудил десятки миллионов у бывшего друга

    В США встревожились из-за российских «Гераней»

    В США предрекли Украине ужасную сделку

    Слон растоптал попытавшегося сделать с ним селфи туриста и попал на видео

    Футболиста сборной России ограбили в Греции

    Порошенко сделал заявление о передаче территорий России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости