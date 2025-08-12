Спорт
Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09:15, 12 августа 2025Спорт

Стало известно об отказе Сафонова покидать ПСЖ

Le10sport: Матвей Сафонов отказывается покидать ПСЖ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российский голкипер Матвей Сафонов отказывается покидать парижский ПСЖ. Об этом стало известно Le10sport.

По данным источника, в последние недели клуб предлагал голкиперу разные варианты продолжения карьеры. Россиянин отказался от них, отметив, что ему очень нравится в Париже.

При этом Сафонов все еще может перейти в другой клуб. Источник отметил, что россиянин не доволен ролью запасного.

Ранее бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Робер Пирес призвал ПСЖ продать Сафонова. По его словам, основному голкиперу парижан Джанлуиджи Доннаруме нужен более сильный конкурент.

    Все новости