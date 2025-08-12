Стало известно об отказе Сафонова покидать ПСЖ

Le10sport: Матвей Сафонов отказывается покидать ПСЖ

Российский голкипер Матвей Сафонов отказывается покидать парижский ПСЖ. Об этом стало известно Le10sport.

По данным источника, в последние недели клуб предлагал голкиперу разные варианты продолжения карьеры. Россиянин отказался от них, отметив, что ему очень нравится в Париже.

При этом Сафонов все еще может перейти в другой клуб. Источник отметил, что россиянин не доволен ролью запасного.

Ранее бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции по футболу Робер Пирес призвал ПСЖ продать Сафонова. По его словам, основному голкиперу парижан Джанлуиджи Доннаруме нужен более сильный конкурент.