11:41, 12 августа 2025Мир

Стало известно об уничтожении иностранных наемников ВСУ в Кировограде

NYT: ВС России уничтожили в Кировограде по меньшей мере 12 иностранных наемников
Виктория Кондратьева
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Кировограде по меньшей мере 12 иностранных наемников 21 июля. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«В конце прошлого месяца были уничтожены по меньшей мере 12 иностранных добровольцев в украинской армии, когда российская ракета попала в столовую учебного лагеря во время обеда», — утверждается в публикации.

По словам неназванного американского наемника из Флориды, взрыв был «самым громким, что он когда-либо слышал». В телефонном интервью он рассказал, что в результате удара по тренировочному лагерю разлетелись обломки, а взрывная волна потрясла стоящие рядом деревья.

2 августа российские военные захватили в плен нескольких британских офицеров в Очакове Николаевской области Украины.

