Стоимость бензина в России установила новый рекорд

Стоимость тонны бензина Аи-92 достигла 12 августа рекордных 70 729 рублей

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже по итогам торгов 12 августа установила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Рекордная цена была достигнута по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России. Поднявшись на 1,31 процента она достигла 70 729 рублей за тонну, что больше предыдущего максимума от 15 сентября 2023 года примерно на 350 рублей.

Марка Аи-92 подорожала до 70 484 рублей за тонну, что всего на 24 рубля ниже, чем исторический максимум, также отмеченный около двух лет назад (18 сентября 2023 года).

Аи-95, который бил рекорды биржевой стоимости всю прошлую неделю, во вторник после однодневного перерыва также достиг исторического максимума — цена этого топлива составила 80 510 рублей за тонну.