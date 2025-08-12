Суд определился с арестом зарезавшего президента Федерации ММА российского региона

СК: Пенсионера арестовали за убийство президента Федерации ММА Алтая Калбукова

Суд заключил под стражу 74-летнего мужчину, обвиняемого в расправе над президентом Федерации ММА (смешанные боевые искусства) Республики Алтай Алексеем Калбуковым во время свадьбы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Пенсионеру предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 7 августа. Во время свадебного застолья в селе Тюнгур Калбуков поссорился с 74-летним мужчиной, находящимся в состоянии опьянения. Тот в ответ взял нож, подошел к сидящему за столом потерпевшему и ударил его лезвием прямо в грудь.

Тренер не выжил.

