16:57, 12 августа 2025Силовые структуры

Суд определился со стрелявшим в российского полицейского поджигателем

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Под Архангельском суд арестовал застрелившего полицейского при задержании 47-летнего поджигателя релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Он заключен под стражу на два месяца.

10 августа подозреваемый в поджоге релейного шкафа устроил стрельбу при задержании. Правоохранители застигли его на месте преступления. В результате злоумышленник застрелил одного из них, а второго ранил.

