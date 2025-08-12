Суд определился со стрелявшим в российского полицейского поджигателем

Под Архангельском арестован убивший полицейского поджигатель релейного шкафа

Под Архангельском суд арестовал застрелившего полицейского при задержании 47-летнего поджигателя релейного шкафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Он заключен под стражу на два месяца.

10 августа подозреваемый в поджоге релейного шкафа устроил стрельбу при задержании. Правоохранители застигли его на месте преступления. В результате злоумышленник застрелил одного из них, а второго ранил.