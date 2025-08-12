Суд отменил освобождение бывшего главы российского банка из-за болезни

Верховный суд Татарстана отменил решение об освобождении экс-главы Татфондбанка

Верховный суд Татарстана отменил решение суда первой инстанции об освобождении осужденного на 12 лет экс-главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина из-за болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Представление прокуратуры и жалобу представителя потерпевшего удовлетворили частично. Материалы будут направлены в Вахитовский суд для нового рассмотрения в ином составе.

28 сентября 2021 года суд признал Мусина виновным по статье о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. В результате он получил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. В июне Вахитовский районный суд освободил Мусина от наказания в связи с болезнью. Однако не уточнялось, из-за какой именно.

По версии следствия, в августе 2016 года Мусин и несколько сотрудников Татфондбанка представили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, который обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. За счет этого Татфондбанк получил от Центробанка свыше трех миллиардов рублей. Затем, в марте 2017 года, у Татфондбанка была отозвана лицензия, а позже выяснилось, что Мусин и его сообщники незаконно вывели залоговое имущество и запустили процедуру банкротства банка. Таким образом, банку был причинен ущерб в размере 53 миллиардов рублей.