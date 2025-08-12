Экономика
22:05, 11 августа 2025Экономика

Трамп отменил пошлины на импортируемое в США золото

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Unsplash

Импортируемое в США золото не будет облагаться пошлинами. О соответствующем решении американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

«Золото не будет облагаться пошлинами», — говорится в сообщении президента США. Он не стал раскрывать, что стало причиной такого решения.

В пятницу газета Financial Times сообщала, что в США килограммовые золотые слитки оказались в категории товаров, которые облагаются новыми пошлинами. Ожидалось, что это может стать еще одним ударом по экономике Швейцарии, которая считается крупнейшим в мире центром переработки этого драгоценного металла.

