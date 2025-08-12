Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:30, 12 августа 2025Забота о себе

У 29-летней женщины нашли редкую форму болезни Альцгеймера

People: У 29-летней австралийки Келли нашли редкую форму болезни Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Австралийка по имени Эрин Келли узнала, что у нее нашли редкую форму болезни Альцгеймера, когда ей было 29 лет. Историю женщины опубликовало издание People.

По словам австралийки, болезнь Альцгеймера была у ее матери, дедушки и тети. Узнав о генетической предрасположенности, она сначала отрицала риск заболеть. «Первые три года я прятала голову в песок и просто делала вид, что ничего не происходит, пока не решила, что нужно что-то с этим делать», — отметила она.

Келли обратилась к врачам, обследование выявило первые признаки повреждения клеток мозга. «Я уже начала замечать небольшие изменения. Забываю слова и путаю их, думаю о чем-нибудь и просто складываю слова в кучу», — рассказала австралийка.

Материалы по теме:
Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Не спать!Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
4 мая 2017
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

В июне 2025 года Келли поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Это произошло через год после того, как анализы подтвердили, что она унаследовала от своей матери Робин редкую генетическую мутацию PSEN1, вызывающую болезнь.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как выявить деменцию на ранней стадии. По его словам, для этого существует специальный генетический анализ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

    ВСУ резко усилили обстрелы городов на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

    В России резко снизились продажи одного продукта

    Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

    Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

    США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

    В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

    Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

    Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

    В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости