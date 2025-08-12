У 29-летней женщины нашли редкую форму болезни Альцгеймера

People: У 29-летней австралийки Келли нашли редкую форму болезни Альцгеймера

Австралийка по имени Эрин Келли узнала, что у нее нашли редкую форму болезни Альцгеймера, когда ей было 29 лет. Историю женщины опубликовало издание People.

По словам австралийки, болезнь Альцгеймера была у ее матери, дедушки и тети. Узнав о генетической предрасположенности, она сначала отрицала риск заболеть. «Первые три года я прятала голову в песок и просто делала вид, что ничего не происходит, пока не решила, что нужно что-то с этим делать», — отметила она.

Келли обратилась к врачам, обследование выявило первые признаки повреждения клеток мозга. «Я уже начала замечать небольшие изменения. Забываю слова и путаю их, думаю о чем-нибудь и просто складываю слова в кучу», — рассказала австралийка.

В июне 2025 года Келли поставили диагноз «болезнь Альцгеймера». Это произошло через год после того, как анализы подтвердили, что она унаследовала от своей матери Робин редкую генетическую мутацию PSEN1, вызывающую болезнь.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как выявить деменцию на ранней стадии. По его словам, для этого существует специальный генетический анализ.