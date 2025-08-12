Ученые назвали вызывающую один из самых смертоносных видов рака привычку

DM: Употребление алкоголя повышает риск развития рака поджелудочной железы

Регулярное употребление алкоголя может увеличить риск развития рака поджелудочной железы. О последствиях привычки рассказали ученые из Майами, передает британская газета Daily Mail (DM).

Как отмечает издание, данный вид имеет один из худших показателей выживаемости среди всех видов рака. Исследователи выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя повреждает клетки поджелудочной железы, что вызывает воспаление, которое может привести к развитию предраковых заболеваний.

Уточняется, что под чрезмерным употреблением алкоголя обычно понимается употребление 8 и более напитков в неделю женщинами, 15 и более — мужчинами. Для развития заболевания также должна произойти мутация в гене под названием Ras, который контролирует рост клеток.

Ранее хирург Диана Симионе назвала деталь на теле, которая указывает на возможное развитие онкологии. По словам врача, желтуха может быть признаком рака поджелудочной железы, который диагностировали у 67 тысяч американцев в 2025 году.