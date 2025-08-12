Экономика
09:14, 12 августа 2025Экономика

Уничтожение подмосковного леса с краснокнижными животными попало на видео

В Подмосковье началась сплошная вырубка леса с краснокнижными животными
Александра Качан (Редактор)

В Подмосковье недалеко от деревни Редькино началась сплошная вырубка леса для создания песчаного карьера «Редькино-2». Происходящее попало на видео, который опубликовал Telegram-канал «Новости Рузского района».

По словам автора ролика, к месту вырубки ее привлек сильный шум. Подойдя ближе, она заметила как минимум пять экскаваторов, которые прибыли около двух дней назад. Идет сплошная вырубка, несмотря на то, что министерство экологии Московской области (МО) подтвердило, что на территории обитают более 40 представителей Красной книги региона.

«Министерство экологии МО не контролирует недропользователя. Соответственно, недропользователь делает то, что ему выгодно: нет леса, нет болот — нет доказательств, что [представители] Красной книги МО здесь есть и это и их дом», — говорится в сообщении.

По данным канала, машины вырубают около пяти гектаров леса в день. Если вырубка продолжится в том же темпе, леса не станет через 40 дней.

Ранее активисты, побывавшие на лесоповале, рассказали, что нашли несколько разрушенных гнезд и туш погибших животных.

