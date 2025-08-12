В ДНР в результате удара ВСУ погибли два сотрудника скорой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Под ударом оказались сотрудники скорой помощи, двое из них погибли. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи», — написал Приходько. Он уточнил, что еще один человек — водитель — сейчас находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 11 августа ВСУ атаковали Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин сообщал, что в результате удара в Арзамасе погиб один человек.