Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 11 августа 2025Россия

В ДНР в результате удара ВСУ погибли два сотрудника скорой

Приходько: Два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке из-за удара ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Под ударом оказались сотрудники скорой помощи, двое из них погибли. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи», — написал Приходько. Он уточнил, что еще один человек — водитель — сейчас находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 11 августа ВСУ атаковали Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин сообщал, что в результате удара в Арзамасе погиб один человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают апатию после путешествий. Как им навредила погоня за эмоциями?

    В ДНР в результате удара ВСУ погибли два сотрудника скорой

    В Конгрессе США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученый раскрыл судьбу Камчатки в случае извержения Ключевского вулкана

    На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

    Залужного обвинили в манипулировании прошлым

    Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

    Два военных корабля КНР столкнулись в море во время погони

    Новостройкам в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости