В листьях увидели неожиданную опасность для машин

Автоэксперт Ладушкин: Листопад может стать причиной дорогого ремонта машины

Опадающие листья могут стать причиной дорогостоящего ремонта машины. Неожиданную опасность в типичном для осени явления увидел руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, пишет RT.

«Листья способны забиваться в соты радиатора двигателя и коробки передач, существенно ухудшая охлаждение этих узлов. Попадая в воздухозаборник климатической системы, листья перекрывают поток воздуха и забивают салонный фильтр. В итоге его придется чаще менять из-за неприятного запаха», — рассказал автоэксперт.

Кроме того, листья могут попасть в дренажную систему под лобовым стеклом — из-за этого воде будет некуда уходить. Это чревато скорой коррозией, предупредил Ладушкин. Иногда листья могут попадать в выхлопную трубу и катализатор — так может случиться пожар или задымление, добавил специалист.

