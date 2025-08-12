Экономика
18:21, 12 августа 2025Экономика

В листьях увидели неожиданную опасность для машин

Автоэксперт Ладушкин: Листопад может стать причиной дорогого ремонта машины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Опадающие листья могут стать причиной дорогостоящего ремонта машины. Неожиданную опасность в типичном для осени явления увидел руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин, пишет RT.

«Листья способны забиваться в соты радиатора двигателя и коробки передач, существенно ухудшая охлаждение этих узлов. Попадая в воздухозаборник климатической системы, листья перекрывают поток воздуха и забивают салонный фильтр. В итоге его придется чаще менять из-за неприятного запаха», — рассказал автоэксперт.

Кроме того, листья могут попасть в дренажную систему под лобовым стеклом — из-за этого воде будет некуда уходить. Это чревато скорой коррозией, предупредил Ладушкин. Иногда листья могут попадать в выхлопную трубу и катализатор — так может случиться пожар или задымление, добавил специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности поездок на машине в дождь — в таких погодных условиях выше риск потерять управление и попасть в аварию.

