В МИД прокомментировали возможную провокацию Киева для срыва переговоров Путина и Трампа

Захарова: Возможные провокации перед саммитом РФ и США — преступный почерк Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала данные о возможной провокации Киева для срыва переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Ее слова приводят «Известия» в Telegram-канале.

«Это уже стало их преступным почерком», — высказалась дипломат.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров. По данным ведомства, в пятницу перед началом переговоров Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют ударить беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу города или больнице с гражданским населением.

Встреча президента России и его американского коллеги состоится 15 августа на Аляске. Член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик до этого предполагал, что Киев и Евросоюз могут устроить провокации для срыва переговоров.