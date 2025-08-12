В одном американском штате решили «избавиться» от демократов

Губернатор Техаса Эбботт заявил, что способен «убрать» демократов в штате

Губернатор Техаса Грегг Эбботт заявил, что готов лишить демократов десяти из 12 мест в Палате представителей штата в случае изменения перераспределения избирательных округов. Его слова передает Newsweek.

«Если Калифорния попробует перекроить еще пять округов, знайте — Техас способен "убрать" десять демократов в нашем штате», — заявил политик.

Он добавил, что в случае перераспределения избирательных округов техасские республиканцы могут усилить свое представительство, тогда как демократы в «синих» штатах почти не имеют пространства для маневра.

«Посмотрите на карту Иллинойса, посмотрите на карту Калифорнии, Нью-Йорка и Массачусетса, и на многие другие "синие" штаты — они перетасовали все уже давно, у них не осталось ничего, что они могли бы сделать», — отметил спикер.

Ранее Эбботт поручил арестовать законодателей-демократов, сбежавших из штата, чтобы заблокировать голосование по плану перераспределения избирательных округов.