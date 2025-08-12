«В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

Китай разрывает контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой XIV

Китай прекращает контакты с чешским главой Петром Павелом после того, как он встретился в Индии с Далай-ламой XIV.

Пекин уже сделал Праге серьезное представление по факту случившегося.

В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай принял решение прекратить с ним дальнейшее взаимодействие Линь Цзянь официальный представитель МИД КНР

Петр Павел настоял на встрече с Далай-ламой

Как указал представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, Павел лично настоял на встрече с Далай-ламой, невзирая на неоднократные заявления и протест по этому поводу со стороны Пекина.

В Китае также указали, что действия президента Чехии грубо нарушили политические обязательства правительства страны перед правительством КНР, что подорвало суверенитет и территориальную целостность государства.

Президент Чехии Петр Павел Фото: Toby Melville / Reuters

Далай-лама XIV находится в изгнании

С 1959 года Далай-лама XIV находится в изгнании, с тех пор он живет в Индии. Китайское правительство считает его сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х годах и 2008 году.

Далай-лама XIV — Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо — родился в июле 1935 года. В возрасте трех лет был признан реинкарнацией Далай-ламы XIII. На данный момент ему 90 лет

В связи с его почтенным возрастом в последнее время все чаще звучат рассуждения о том, кто его заменит. Сам Далай-лама, рассуждая о последователе, отмечал, что он будет рожден за пределами Китая. При этом Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма. Вероятнее всего, КНР не примет перерождение, происходящее за пределами страны.

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Председатель народного правительства Тибетского автономного района КНР Гама Седайн, в свою очередь, заявлял, что в вопросе о перерождении Далай-лама не обладает исключительным решающим словом.