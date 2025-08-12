Мир
Китай прекратил все контакты с президентом Чехии по одной причине

Китай прекратил все контакты с президентом Чехии Павелом из-за Далай-ламы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Китай прекратил все контакты с президентом Чехии Петром Павлом из-за встречи с Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает агентство Reuters.

«В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие», — указал дипломат.

В частности, он уточнил, что китайская сторона предупреждала главу государства о нежелательности подобной встречи в ходе визита в Индию. Тем не менее, политик все равно нанес ущерб территориальной целостности КНР.

3 июля перед своим 90-летним юбилеем Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что намерен переродиться после ухода из жизни. Он также озвучил свои планы посоветоваться с «высокими ламами тибетских буддийских традиций, тибетской общественностью и другими заинтересованными людьми, которые исповедуют тибетский буддизм» о том, стоит ли ему реинкарнироваться, а институту далай-лам — продолжать свою деятельность.

