Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 12 августа 2025Бывший СССР

В Раде высмеяли слова Каллас о санкциях против России

Дубинский: Заявления Каллас о 19-м пакете санкций против России выглядят смешно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Кайи Каллас о разработке 19-го пакета санкций против России выглядит смешно, считает депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, решение Вашингтона отложить введение пошлин на китайские товары говорит о том, что вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, будут введены не раньше, чем через 90 дней.

«На этом фоне вопли Кайи Каллас о некоем 19-м пакете санкций ЕС выглядят смешно, США не поддержали и 18-й. А без них это пшик и самострел», — подчеркнул Дубинский.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС начнет работу над 19-м пакетом санкций против России. «Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Найдены останки похищенной королевы красоты

    Российский «Омут» обеспечит купол для защиты от дронов

    Американский офицер призвал американцев приезжать в Россию

    В Чехии отреагировали на разрыв Китаем контактов с президентом

    Назван способ натренировать пресс за пять минут в день

    Госдолг США установил новый рекорд

    Больше половины мужчин смотрят порно тайком от жен. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Отвечают сексологи

    В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина»

    В Раде высмеяли слова Каллас о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости