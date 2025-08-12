В Раде высмеяли слова Каллас о санкциях против России

Дубинский: Заявления Каллас о 19-м пакете санкций против России выглядят смешно

Заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Кайи Каллас о разработке 19-го пакета санкций против России выглядит смешно, считает депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, решение Вашингтона отложить введение пошлин на китайские товары говорит о том, что вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, будут введены не раньше, чем через 90 дней.

«На этом фоне вопли Кайи Каллас о некоем 19-м пакете санкций ЕС выглядят смешно, США не поддержали и 18-й. А без них это пшик и самострел», — подчеркнул Дубинский.

Ранее Каллас сообщила, что ЕС начнет работу над 19-м пакетом санкций против России. «Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — заявила она.