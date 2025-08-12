Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 12 августа 2025Бывший СССР

В России раскрыли последствия прорыва российских войск в районе Доброполья для ВСУ

Рожин: Прорыв ВС РФ у Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Прорыв Вооруженных сил (ВС) России восточнее Доброполья создает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию, при которой российские войска могут выйти непосредственно к населенному пункту. О ситуации на данном участке фронта в беседе с газетой «Взгляд» высказался военный аналитик Борис Рожин.

По его словам, сложившаяся ситуация ставит под угрозу логистику украинской армии на этом участке, а также в районе Краматорска. Что касается Российской армии, то это открывает для нее новые возможности в Красноармейской агломерации.

Рожин указал, что российским бойцам удалось проникнуть более чем на 10 километров в глубину близ Доброполья благодаря обнаружению пробелов в обороне ВСУ. В частности, ВС РФ начали заводить в тыл диверсионно-разведывательные группы. В случае накопления большей силы со стороны армии России ВСУ ждут серьезные последствия, убежден спикер.

«Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье — Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки», — подчеркнул он.

В выигрышном для ВС России случае может создаться ситуация, когда противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию, заключил аналитик.

Накануне сообщалось о прорыве армии России на 11 километров к северу от Красноармейска. Бойцы Вооруженных сил России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал встречу с Путиным и Трампом

    Страна ЕС раскрыла ожидания от встречи Путина и Трампа

    Российского учителя заподозрили в избиении трех учеников частной школы

    Мать поцелованного мигрантом в Москве четырехлетнего мальчика прокомментировала инцидент

    Российский психолог раскрыла неожиданную причину стремления к идеальной внешности

    Трамп собрался судиться с главой ФРС

    На Украине допустили согласие Киева на вывод войск из ДНР

    Названа раздражающая Трампа черта Зеленского

    Задымившийся тепловоз в российском городе попал на видео

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о работе на рынке за 50 рублей в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости