В России раскрыли последствия прорыва российских войск в районе Доброполья для ВСУ

Рожин: Прорыв ВС РФ у Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ

Прорыв Вооруженных сил (ВС) России восточнее Доброполья создает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию, при которой российские войска могут выйти непосредственно к населенному пункту. О ситуации на данном участке фронта в беседе с газетой «Взгляд» высказался военный аналитик Борис Рожин.

По его словам, сложившаяся ситуация ставит под угрозу логистику украинской армии на этом участке, а также в районе Краматорска. Что касается Российской армии, то это открывает для нее новые возможности в Красноармейской агломерации.

Рожин указал, что российским бойцам удалось проникнуть более чем на 10 километров в глубину близ Доброполья благодаря обнаружению пробелов в обороне ВСУ. В частности, ВС РФ начали заводить в тыл диверсионно-разведывательные группы. В случае накопления большей силы со стороны армии России ВСУ ждут серьезные последствия, убежден спикер.

«Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье — Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки», — подчеркнул он.

В выигрышном для ВС России случае может создаться ситуация, когда противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию, заключил аналитик.

Накануне сообщалось о прорыве армии России на 11 километров к северу от Красноармейска. Бойцы Вооруженных сил России смогли закрепиться в населенном пункте Веселое, а потом перейти в наступление в направлении трассы Доброполье — Краматорск.