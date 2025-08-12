В России рассказали о легендарной надежности Су-34

«Красная звезда»: Российский самолет Су-34 успешно совершил посадку на брюхо

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 обладает высокой надежностью, которую подтвердил эпизод с аварийной посадкой без выпуска шасси. Об этом рассказали в публикации газеты «Красная звезда».

«О надежности воздушных "утят" (Су-34 называют "утенком" из-за характерной носовой части — прим. «Ленты.ру») слагают легенды. Так, нынешней весной российский истребитель-бомбардировщик четвертого поколения успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо. Машина и экипаж остались при этом целы», — говорится в материале.

При заходе на посадку не удалось выпустить шасси. В такой ситуации пилотам разрешено катапультироваться, однако экипаж попросил разрешения на аварийную посадку и сохранил самолет.

При этом находящийся в нижней части штатный выход был заблокирован, поэтому перед посадкой экипаж отбросил створку фонаря кабины со стороны штурмана.

В июле западное издание MWM писало, что по сравнению с 2022 годом производство Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова выросло примерно в два раза.