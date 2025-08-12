В России рассказали о нише РПЛ-20

Конструктор Уржумцев: РПЛ-20 не является заменой пулемету Калашникова

Новые ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20, которые поставляют в войска, не являются заменой единому пулемету Калашникова (ПК). О нише РПЛ-20 рассказал генконструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев, передает ТАСС.

По его словам, главное достоинство российского пулемета — это компактность, малый вес и большой носимый боекомплект. Патрон калибра 5,45х39 миллиметров весит около 10 граммов, а используемый в ПК боеприпас 7,62х54 миллиметра весит примерно 22 грамма. Конструктор подчеркнул, что применение малоимпульсного патрона позволяет эффективно использовать оружие при стрельбе из неустойчивых положений.

«Востребованность есть. Пулемет РПЛ — это не замена пулемету ПК, он никогда не заменит ПК, так же как пулемет ПК не заменит крупнокалиберные пулеметы», — сказал Уржумцев.

В июле Министерство обороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска начали применять новые ручные пулеметы РПЛ-20 в зоне СВО. Пулемет весом 5,5 килограмма поддерживает установку стволов длиной 415 и 590 миллиметров. РПЛ-20 окрашивают в расцветку «мультикам» для лучшей маскировки.