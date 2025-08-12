Экономика
В России резко снизились продажи одного продукта

ТАСС: Продажи красной икры в России упали на 21,9 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С апреля 2024-го по март 2025 года продажи красной икры в России сократились на 21,9 процента в физическом выражении в сравнении с тем же периодом 2023-2024 гг. О резком снижении реализации этого продукта в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Глава отраслевой ассоциации Герман Зверев объяснил подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин заметного снижения спроса граждан на эту продукцию он отнес в том числе рост цен, на фоне чего россияне стали покупать красную икру в основном в качестве подарка своим близким или друзьям.

В результате, отметил он, среднестатистический покупатель в России стал все чаще отдавать предпочтение приобретению икры в мелких банках. Несмотря на это, красная икра остается самым востребованным видом в так называемой «икорной корзине». На ее долю приходится свыше трети продаж в этой категории. «Красная икра вшита в кулинарный код России и сохранит свое место главной закуски на праздничном столе», — резюмировал Зверев.

Цены на красную икру в России начали стремительно расти в прошлом году на фоне худшей лососевой путины за 20 лет. Заметное снижение предложения в итоге привело к резкому увеличению отпускных цен на популярную у граждан продукцию. В 2025 году, отмечал Зверев, ситуация с выловом лососевых в России стабилизуется, а розничная стоимость икры в магазинах станет снижаться при отсутствии различного рода спекуляций на внутреннем рынке.

