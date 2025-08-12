В России родители запретили сыну сдавать экзамены по одной причине

В Омске родители запретили сыну сдавать ОГЭ из-за предрассудков о технологиях

В Омске родители запретили сыну сдавать Основные государственные экзамены (ОГЭ) после девятого класса по одной причине — из-за предрассудков о технологиях. Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Как следует из материалов дела, родители обратились к директору гимназии с требованием провести итоговую аттестацию без использования современных информационно-коммуникационных технологий, поскольку были убеждены, что такая форма сдачи экзамена представляет собой «проведение опытов» и связана с передачей биометрических данных в различные, в том числе международные, организации, на что они не согласны.

Администрация образовательного учреждения отказала родителям российского школьника в удовлетворении их требования. Тогда россияне подписали официальный отказ от сдачи экзамена в существующей форме. Ребенка оставили на второй год.

Департамент образования российского региона, в свою очередь, подал в суд на родителей подростка. Суд указал, что действия родителей создали препятствие для получения их сыном обязательного образования, и обязал их обеспечить школьнику возможность сдать ОГЭ.

«Родители, как законные представители несовершеннолетнего, несут прямую обязанность обеспечить получение детьми этого уровня образования и создать необходимые для этого условия», — говорится в обосновании решения суда.

