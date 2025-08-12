Моя страна
В России выйдет эксклюзивная книга французского автора

В России выйдет эксклюзивная книга о доме Dior французского автора Катрин Орме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jonas Jacobsson / Unsplash

В России выйдет эксклюзивная книга «Dior навсегда» французского историка моды Катрин Орме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в издательстве «КоЛибри».

Книга автора выйдет в преддверии 80-летнего юбилея модного дома Dior — она поступит в книжные страны 21 августа 2025 года. При этом в России новинка выходит лимитированным тиражом в 5 тысяч экземпляров.

Отмечается, что в книге будут опубликованы более 300 фотографий и факсимиле, приглашения на первые показы, фото закулисья высокой моды и великого кутюрье за работой, портреты известных манекенщиц дома Dior и звезд кино, а также эскизы коллекций и фото с показов.

В мае стало известно, что поваренную книгу с историческими рецептами издадут на острове Сахалин.

    Все новости