В России захотели упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты ГД предложили упростить требования к указанию паспортных данных

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с предложением упростить требования к указанию паспортных данных, так как большая часть запрашиваемой информации о документе является избыточной. Соответствующее письмо уже направлено министру юстиции России Константину Чуйченко, сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают указывать только серию и номер паспорта, и исключить из требований указание информации о том, кем и когда он был выдан, а также код подразделения.

«Партия "Новые люди" предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций», — говорится в письме. Кроме того, депутаты предложили закрепить в рекомендациях правило, согласно которому можно будет указывать только серию и номер документа.

