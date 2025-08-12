Силовые структуры
В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

В Москве задержан иностранец, поцеловавший чужого 4-летнего ребенка на заправке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержан иностранец, который хотел растлить чужого 4-летнего ребенка на заправке и поцеловал его в губы на глазах у его матери. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, фигурант — 51-летний уроженец Узбекистана, работавший на бензоколонке, расположенной на 51-м километре МКАД. При задержании он заявил, что желание поцеловать ребенка возникло спонтанно. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.

По данным издания, на заправку приехала женщина, чтобы заправить свой автомобиль бензином. В этот момент к ней подошел фигурант. Она достала из машины своего 4-летнего сына и поставила рядом с собой. Отмечается, что в руках мальчик держал игрушку. Мужчина стал заигрывать с ним. Сказал, что ребенок очень красивый и спросил, не подарит ли тот ему игрушку. Мальчик протянул руку, а заправщик неожиданно нагнулся и поцеловал его в губы. Ребенок испугался, а злоумышленник резко отошел в сторону. Мать мальчика обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержан 24-летний житель Новолакского района, который под видом игры завлекал к себе соседскую пятилетнюю девочку.

