В российском селе мать год избивала дочь на глазах у родственников

В Крыму будут судить 42-летнюю мать, которая год избивала свою малолетнюю дочь

В Крыму суд рассмотрит дело в отношении 42-летней жительницы села Русаковка, истязавшей маленькую дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с июня 2024 года по май 2025 года женщина избивала дочь и жестоким способом причиняла ей физические и психические страдания. Девочка и остальные члены ее семьи год молчали, боясь сообщить о действиях матери. В итоге бабушка потерпевшей рассказала обо всем полицейским, когда внучке понадобилась медицинская помощь после побоев.

Дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание ребенка, находящегося в зависимом состоянии») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию») УК РФ передано в суд.

