Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:54, 12 августа 2025Бывший СССР

В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина»

Глава СБУ Малюк: После операции «Паутина» все агенты вернулись на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл подробности операции «Паутина», в ходе которой атаке подверглись российские военные аэродромы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Мы — Украина».

По его словам, когда грузовики с дронами выехали со склада в Челябинске, украинские агенты уже покинули территорию России. Они выехали в третьи страны якобы на отдых, там получили новые удостоверения личности и по ним въехали на Украину. «Все агенты вернулись домой», — сказал он.

Ранее Малюк рассказал, что создатели и перевозчики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использованных в операции «Паутина», не знали об их предназначении. По его словам, каждый участник операции отвечал за свое направление работы, не зная о работе других. При этом, добавил он, для операции были отобраны лучшие операторы дронов, каждому из них для атаки был назначен определенный российский самолет. У каждого из них, как и у самого Малюка, был макет местности, учитывавший рельеф местности и местоположение «мобильных домиков» с беспилотниками.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Они вылетали из фур, которые были заранее были завезены в Россию. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 11 июля в офисе президента Украины Владимира Зеленского анонсировали аналоги операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Найдены останки похищенной королевы красоты

    Российский «Омут» обеспечит купол для защиты от дронов

    Американский офицер призвал американцев приезжать в Россию

    В Чехии отреагировали на разрыв Китаем контактов с президентом

    Назван способ натренировать пресс за пять минут в день

    Госдолг США установил новый рекорд

    Больше половины мужчин смотрят порно тайком от жен. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Отвечают сексологи

    В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина»

    В Раде высмеяли слова Каллас о санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости