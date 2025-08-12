Мир
05:59, 12 августа 2025
Мир

В США допустили согласие Зеленского на потерю территорий

Конгрессвумен Луна: Зеленский согласится на потерю территорий из-за Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Ее слова приводит РИА Новости.

Луна допустила согласие Зеленского на потерю территорий, поскольку он полностью зависит от Вашингтона.

«Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100 процентов зависит от благосклонности правительства США», — добавила конгрессвумен.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

