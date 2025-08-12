В США допустили согласие Зеленского на потерю территорий

Конгрессвумен Луна: Зеленский согласится на потерю территорий из-за Трампа

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Ее слова приводит РИА Новости.

Луна допустила согласие Зеленского на потерю территорий, поскольку он полностью зависит от Вашингтона.

«Дело в том, что Зеленский будет прислушиваться к тому, чего хочет президент Трамп. Он на 100 процентов зависит от благосклонности правительства США», — добавила конгрессвумен.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

