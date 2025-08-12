Мир
04:48, 12 августа 2025

В США предрекли Украине неизбежную потерю территорий

Риттер предрек Украине потерю земель и призвал Зеленского подумать о будущем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по Ираку Скотт Риттер заявил, что Украина неизбежно потеряет территории в конфликте с Россией. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Риттер напомнил, что Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики «являются частью России по Конституции». Кроме того, он призвал президента Украины Владимира Зеленского подумать о будущем, поскольку тот нежизнеспособен как глава государства.

«Если Зеленский — истинный лидер украинцев, ему нужно ставить украинский народ на первое место», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский заявлял, что отступать от территорий Украины никто не будет. «Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — сказал он.

