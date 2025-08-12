Интернет и СМИ
В США заявили о прорыве фронта Российской армией вблизи Красноармейска

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия стремительно продвигается на поле боя, прорывая фронт вблизи новых населенных пунктов. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«В последние дни российские войска прорвали участок линии обороны Украины в районе города Покровска (российское название — Красноармейск — прим. «Ленты.ру»), давнего опорного пункта», — говорится в материале.

Сообщается, что российская армия продвинулась вглубь города. Кроме того, утверждает NYT, Российская армия может обойти позиции противника с фланга.

В материале отмечается, что наступление России на этом направлении может послужить для Киева опасным предупреждением.

