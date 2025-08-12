В США заявили о прорыве фронта Российской армией вблизи Красноармейска

NYT: Российская армия прорвала фронт вблизи города Красноармейск

Российская армия стремительно продвигается на поле боя, прорывая фронт вблизи новых населенных пунктов. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«В последние дни российские войска прорвали участок линии обороны Украины в районе города Покровска (российское название — Красноармейск — прим. «Ленты.ру»), давнего опорного пункта», — говорится в материале.

Сообщается, что российская армия продвинулась вглубь города. Кроме того, утверждает NYT, Российская армия может обойти позиции противника с фланга.

В материале отмечается, что наступление России на этом направлении может послужить для Киева опасным предупреждением.