В Венгрии раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Сийярто заявил Мантурову о большом ожидании от встречи Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто провел телефонный звонок с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым перед саммитом России и США. Об этом Сийярто написал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто раскрыл ожидания от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что американо-российское соглашение открывает возможности для урегулирования конфликта на Украине.

«Венгрия приветствует и с большим ожиданием относится к встрече президентов США и России», — заявил он.

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия выступает за прекращение огня и решение конфликта переговорным путем.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.