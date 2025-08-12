Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:25, 12 августа 2025Мир

В Венгрии раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Сийярто заявил Мантурову о большом ожидании от встречи Путина и Трампа на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Reuters

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто провел телефонный звонок с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым перед саммитом России и США. Об этом Сийярто написал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто раскрыл ожидания от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что американо-российское соглашение открывает возможности для урегулирования конфликта на Украине.

«Венгрия приветствует и с большим ожиданием относится к встрече президентов США и России», — заявил он.

Глава венгерского МИД добавил, что Венгрия выступает за прекращение огня и решение конфликта переговорным путем.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    Стало известно о готовности Украины отказаться от территорий ради достижения своих целей

    Раскрыто число удостоенных звания Героя России за участие в СВО военнослужащих ВВС

    В Венгрии раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

    В Ираке заявили об остром дефиците воды

    Экс-помощник президента США высказался о территориальных реалиях в зоне СВО

    В США признали невозможность одномоментного урегулирования украинского конфликта

    52-летняя Хайди Клум прикрыла голую грудь ракушками перед камерой

    Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве

    Депутат Рады назвал наиболее подходящие места для переговоров по урегулированию конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости