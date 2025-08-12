Польша выдвинула требование Украине

Премьер Польши Туск заявил, что Украина должна предотвращать антипольские жесты

Украинские власти обязаны предотвращать любые антипольские жесты среди своих граждан. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Украинские власти должны позаботиться о том, чтобы никому не пришла в голову идея на Украине или в Польше, чтобы украинцы делали какие-то ненужные антипольские жесты», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что недопустимо распространение настроений, направленных против Украины.

Ранее Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов.