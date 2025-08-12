Дипломат де Глиниасти: Европа придерживается украинской линии, это ошибка

Европейский союз (ЕС) придерживается исключительно украинской линии, что является большой ошибкой. С критикой в адрес Брюсселя выступил бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти в интервью TF1.

«Европа полностью придерживается украинской линии. Это серьезная дипломатическая ошибка, если претендовать на роль посредника или координатора. Поддержка оказывается [президенту Украины] Владимиру Зеленскому и только ему, что не способствует укреплению позиций в переговорах», — сказал он.

Дипломат отметил, что у Европы на сегодняшний день почти не осталось рычагов влияния. В частности, она не может помогать Киеву в нужном объеме и не способна принимать решения по Украине, так как они часто блокируются Венгрией и Словакией, которые «в большей степени ориентируются на Россию».

Ранее де Глиниасти заявил, что президент США Дональд Трамп хочет добиться нормализации отношений с Россией. «Украина не является его главной заботой», — сказал он.