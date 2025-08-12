Культура
Волочкова матом ответила на идею запретить в России нецензурную брань

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Артистка балета Анастасия Волочкова раскритиковала идею депутатов Государственной Думы о запрете мата в интернете. Ее цитирует 360.ru.

Балерина заявила, что депутаты сами нецензурно выражаются, «как сапожники». «Потом людям простым пытаются запретить ругаться матом. Вы знаете, их всех на *** хочется послать», — добавила Волочкова.

11 августа стало известно, что депутат Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект о блокировке в интернете материалов с нецензурной бранью. При вступлении законопроекта в силу перед размещением контента на цифровых платформах и в соцсетях авторы должны будут устранить или замаскировать мат. В противном случае материал может быть заблокирован по решению органов прокуратуры.

