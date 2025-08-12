Бывший СССР
Возможность приезда Зеленского на Аляску во время встречи Путина и Трампа оценили

ТАСС: США не пригласят Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: AntaresNS / Getty Images

США не пригласят президента Украины Владимира Зеленского на Аляску в дни встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Как рассказал один из собеседников агентства, ожидать приглашения украинского лидера на Аляску в дни встречи глав государств не стоит.

«США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа», — отметил другой источник.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Трамп не пригласил Зеленского принять участие во встрече на Аляске из-за статуса украинского лидера. По словам парламентария, президент Украины маргинализирован, а в его биографии поставлена точка.

