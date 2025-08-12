На Украине объяснили отказ Трампа пригласить Зеленского на Аляску

Депутат Дубинский: Трамп не пригласил Зеленского на Аляску из-за его статуса

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, прокомментировал решение президента США Дональда Трамп не приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на встречу на Аляске с главой России Владимиром Путиным. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Дубинский объяснил отказ Трампа пригласить Зеленского на Аляску и предположил, что это решение было принято из-за статуса украинского лидера.

«С Зеленским все кончено. Он уже маргинализирован и в его биографии поставлена точка. С ним никто не собирается там [на Аляске] разговаривать. Его там никто не ждет», — отметил он.

Парламентарий призвал Зеленского сфокусироваться на реальной ситуации и не затягивать урегулирование конфликта резкими заявлениями.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.