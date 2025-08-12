Забота о себе
Врач рассказал о первой помощи при алкогольном отравлении до приезда скорой

Алкогольное отравление возникает при чрезмерном воздействии на организм непереработанного этанола, который нужно вывести как можно скорее, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Умнов посоветовал, чтобы вывести токсичный этанол из организма, сперва вызвать рвоту и промыть желудок. Далее он порекомендовал попытаться восстановить водно-электролитный баланс, для чего нужно пить много воды, особенно богатой минералами.

«Для защиты слизистой желудка и пищевода хорошо бы выпить создающие пленку препараты. Для защиты печени — гепатопротекторы», — сказал врач.

Хирург напомнил, что при алкогольном отравлении необходимо контролировать уровень артериального давления и частоту пульса. В случае необходимости принять необходимые препараты, заключил доктор.

