ВСУ стали записывать пропавших без вести солдат в дезертиры

ВСУ в Сумской области стали записывать пропавших без вести солдат в дезертиры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) записывает в дезертиры солдат, пропавших без вести у Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ по указу командира бригады военнослужащих, которые "пропали без вести" в ходе штурмовых действий либо на позициях, записывают в СОЧ (самовольно оставившие часть — прим. «Ленты.ру»)», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ плацдарма для наступления на Курскую область. Уточнялось, что он формируется в районе населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области.

До этого Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области. Он опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт.

