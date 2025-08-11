Бывший СССР
Генштаб ВСУ исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области

ТАСС: Генштаб ВСУ солгал о ситуации в Бессаловке Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал искаженную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населенный пункт Бессаловка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Огромные потери, трудности с пополнением и неспособность изменить ситуацию на фронте заставляют командование ВСУ искать этому оправдания и выдумывать "перемоги" из ничего», — отметил источник.

Как пример такой «победы» он указал ложную информацию о взятии ВСУ населенного пункта Бессаловка в Сумской области.

Ранее российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском.

