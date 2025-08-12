Задержанных за теракт в депо российских подростков обманул куратор

В МВД сообщили, что в Орле два подростка подожгли тепловоз ради 120 тысяч рублей

В Орле двое подростков 16 и 17 лет подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным полиции, юноши ночью с пешеходного моста кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз — тот загорелся. В результате выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет. Происходящее поджигатели снимали на камеру.

Задержаны молодые люди были по горячим следам. Известно, что ранее они не стояли на учете и не привлекались к уголовной или административной ответственности.

Выяснилось, что подростки действовали по указаниям анонимного куратора в мессенджере. Он пообещал отправить за поджог до 120 тысяч рублей, однако так и не заплатил.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Молодые люди взяты под стражу.

