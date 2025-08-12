Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 12 августа 2025Силовые структуры

Задержанных за теракт в депо российских подростков обманул куратор

В МВД сообщили, что в Орле два подростка подожгли тепловоз ради 120 тысяч рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Орле двое подростков 16 и 17 лет подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным полиции, юноши ночью с пешеходного моста кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз — тот загорелся. В результате выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет. Происходящее поджигатели снимали на камеру.

Задержаны молодые люди были по горячим следам. Известно, что ранее они не стояли на учете и не привлекались к уголовной или административной ответственности.

Выяснилось, что подростки действовали по указаниям анонимного куратора в мессенджере. Он пообещал отправить за поджог до 120 тысяч рублей, однако так и не заплатил.

Возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта. Молодые люди взяты под стражу.

Ранее ФСБ показала видео с признанием украинца, готовившего подрыв российского военного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Легкоатлет-рекордсмен из России рассказал о неудавшейся футбольной карьере из-за коррупции

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости