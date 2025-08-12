Силовые структуры
17:13, 12 августа 2025Силовые структуры

Задымившийся тепловоз в российском городе попал на видео

СК обвинил двух подростков в теракте за поджог тепловоза в Орле, их арестовали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи предъявили обвинение в совершении теракта двум подросткам за поджог тепловоза в Орле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России и предоставили запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как один юноша подбегает к стоящему тепловозу и бросает в него зажигательную смесь, в это время второй на мосту снимает происходящее на видео.

Несовершеннолетние 2009 и 2007 годов рождения арестованы. Они дали признательные показания.

По версии следствия, незнакомец из мессенджера пообещал им вознаграждение за поджог. Подростки проникли на территорию Эксплуатационного локомотивного депо Орел-Сортировочный в Железнодорожном районе Орла. Куратор обещал им 120 тысяч рублей, но обманул и денег не заплатил.

В результате поджога выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет.

    Все новости