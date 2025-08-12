Бывший СССР
ЗАЭС затянуло дымом после обстрела ВСУ

Балицкий: ВСУ обстреляли территорию у ЗАЭС, вокруг станции произошло задымление
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции», — написал глава региона.

Балицкий уточнил, что угрозы населению нет, а ЗАЭС работает в обычном режиме. Он подчеркнул, что радиационный фон вокруг станции и ее города-спутника Энергодара находится в норме.

Ранее на ЗАЭС назвали ситуацию вокруг станции критической. Причиной этого являются почти ежедневные атаки со стороны ВСУ.

