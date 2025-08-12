Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 11 августа 2025Мир

Захарова назвала Зеленского наркоманом

Захарова заявила, что другие страны обойдутся без советов Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Зеленского

Фото: Global Look Press

Советы президента Украины Владимира Зеленского никому не нужны, ему следует заботиться о народе своей страны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «ТВ Центр».

«Кто всерьез будет слушать наркомана [Зеленского], которого пустила по кругу "коалиция желающих"?» — задалась риторическим вопросом дипломат, комментируя слова украинского лидера о том, что президент России Владимир Путин попытается на переговорах на Аляске обмануть своего американского коллегу Дональда Трампа.

Она подчеркнула, что в заботе Зеленского нуждается только народ республики, однако до жителей страны ему «нет никакого дела».

Ранее Захарова осудила призывы Украины исключить русский язык из Европейской хартии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    «Это расплата». Люди по всему миру испытывают апатию после путешествий. Как им навредила погоня за эмоциями?

    В ДНР в результате удара ВСУ погибли два сотрудника скорой

    В Конгрессе США поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ученый раскрыл судьбу Камчатки в случае извержения Ключевского вулкана

    На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

    Залужного обвинили в манипулировании прошлым

    Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

    Два военных корабля КНР столкнулись в море во время погони

    Новостройкам в России предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости