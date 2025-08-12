Захарова заявила, что другие страны обойдутся без советов Зеленского

Советы президента Украины Владимира Зеленского никому не нужны, ему следует заботиться о народе своей страны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «ТВ Центр».

«Кто всерьез будет слушать наркомана [Зеленского], которого пустила по кругу "коалиция желающих"?» — задалась риторическим вопросом дипломат, комментируя слова украинского лидера о том, что президент России Владимир Путин попытается на переговорах на Аляске обмануть своего американского коллегу Дональда Трампа.

Она подчеркнула, что в заботе Зеленского нуждается только народ республики, однако до жителей страны ему «нет никакого дела».

