Захарова ответила на призывы Украины исключить русский язык из Европейской хартии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Своим мнением она поделаилась в Telegram.
По словам дипломата, новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская плевала на эту самую хартию.
«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — ответила Захарова. Она назвала украинское руководство «групповым быдлом».
Ранее Ивановская заявила, что русский язык необходимо исключить из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии.