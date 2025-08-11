Захарова ответила на призывы Украины исключить русский язык из Европейской хартии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы Киева исключить русский язык из перечня региональных языков, защищаемых в рамках Европейской хартии. Своим мнением она поделаилась в Telegram.

По словам дипломата, новый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская плевала на эту самую хартию.

«Харкнула Елена Ивановская на Европейскую хартию с высокой пцушной колокольни. Варвары, скажут. Возражу — быдло», — ответила Захарова. Она назвала украинское руководство «групповым быдлом».

Ранее Ивановская заявила, что русский язык необходимо исключить из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии.