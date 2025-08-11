На Украине призвали исключить русский из списка подлежащих защите языков

Русский язык необходимо исключить из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии. К этому призвала уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская, ее слова приводит офис языкового омбудсмена на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Русский язык не нуждается в нашей защите. Когда крымско-татарский и караимский стоят рядом с русским — это парадоксально», — предложила она.

По словам Ивановской, в 2021 году Конституционный суд Украины обязал власти устранить неясности в вопросах перевода текста, но необходимые изменения так и не были внедрены.

Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из конституции страны. По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство. В текущих условиях, утверждает чиновница, русский стал инструментом дестабилизации.